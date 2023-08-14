達德能源14日宣布於雲林縣崙背鄉完成6座大型風力發電機組的吊裝工程，並成功通過杜蘇芮、卡努颱風考驗，日後可供應1萬餘戶家庭整年用電，達德強調利用風機擷取自然風資源，轉換成家戶、企業使用的潔淨能源已是國際趨勢，但在愈發極端的氣候變化中，也須更謹慎作好風機的防災措施。

新源風場位於雲林縣崙背鄉，已建置完成的6座風機，皆使用Vestas的V136型風機，葉片直徑達136公尺，不僅能更好的擷取風資源，也是台灣現今尺寸最大的陸風機型，此風場預計可為1萬3725戶家庭提供一整年的用電量。

崙背鄉長李泓儀表示，全台最大型的陸上風力發電機落腳崙背，能夠穩定區域供電，對民眾、企業都有很大助益，期許風場日後能持續帶動地方整體發展，活化鄉鎮經濟。

達德能源董事長曾葳葳說，大型風機的防災安全至關重要，近期安裝完成的新源專案已成功度過杜蘇芮、卡努颱風的考驗。颱風來襲前，工程團隊將6座風機的機頭轉向，朝著颱風影響最小方向，葉片也轉為受風面最小的90度直角。

曾葳葳指出，工程人員會在颱風來襲前，進行嚴密檢查，反覆確認螺絲等重要零件皆已鎖緊，並視情況增加重量加強穩定性。待組裝的機組也進行墊高作業，使用鐵鍊與繩索加固，確保風機能夠順利度過颱風來襲。新源專案6座陸域風機裝置容量達2萬5200kW，預計2023年底前併網發電。