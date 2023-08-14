副總統賴清德出訪巴拉圭過境美國，美國在台協會主席羅森伯格未出面接機引來各種揣測。羅森伯格今天除以錄影方式在紐約僑宴致詞外，也貼出僑宴照片，並發推文表示，與賴清德副總統一同歡慶紐約台灣僑胞的力量，並感謝社會各界為加強美台夥伴關係所做的貢獻。

我國正副總統過境美國，過去多由AIT主席接機及陪同出席活動，蔡英文總統今年3月底4月初出訪瓜地馬拉及貝里斯過境美國時，羅森伯格也全程陪同。此次賴清德過境美國，行前即傳出美方要求低調，羅森伯格雖說明因參加妹妹婚禮才未出面接機，也會在賴清德出訪回程時，在舊金山碰面，但仍引來諸多揣測。

為去除外界疑慮，羅森伯格今天除在紐約賴清德出席的僑宴透過近4分鐘預錄影片致詞跟大家說明，因在家鄉匹茲堡參加妹妹的婚禮而不克出席外，也發推文表示：「我們在紐約僑民午宴上，與賴清德副總統及蕭美琴代表一同歡慶紐約台灣僑胞的力量」，AIT華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）與她皆感謝社會各界為加強美台夥伴關係所做的貢獻。

AIT今天上午也隨即將該推文以及僑宴中的相關照片貼在臉書，以顯示AIT對賴清德出訪的重視程度與過去並無不同。