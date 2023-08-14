Meta創辦人祖克柏與億萬富豪馬斯克今天再度與彼此隔空叫戰，因為祖克柏在社群平台說，馬斯克「根本沒認真看待」說好的慈善鐵籠格鬥賽，馬斯克則嗆他是「膽小鬼」。

法新社報導，祖克柏（Mark Zuckerberg）在社群平台Threads寫道：「我想大家都知道，馬斯克（Elon Musk）並不是認真要與我對決，大家該散場了。」

祖克柏說：「我已經提出一個明確時間…馬斯克卻一再推託，說他要去動手術，現在又說要先跟我在後院打一場試試水溫。」

馬斯克很快就在過去被稱為「推特」（Twitter）的社群媒體X做出回應，嗆祖克柏是個「膽小鬼」。

身兼電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長的馬斯克還說他將前往矽谷（Silicon Valley），「等不及明天去敲他家的門了」。

在一名X用戶暗示祖克柏對這場格鬥賽裹足不前時，馬斯克提到以雞肉商品聞名的美式連鎖速食店「福來雞」（Chick-fil-A）。

馬斯克說：「他（祖克柏）不能去吃福來雞，因為那是同類相殘。」

這2位科技大佬在社群媒體上，已對這場大肆宣揚的慈善比賽唇槍舌戰了好幾回合。

馬斯克11日表示，這場鐵籠格鬥賽將在義大利登場。義大利當局也證實，已就舉辦一場「偉大的慈善活動」進行討論。

馬斯克發文說，他和義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）談過，「他們已同意在一個史詩級地點舉行這場格鬥」。

祖克柏則上傳一張他在「後院八角籠」壓制對手的照片，作為回應。

熱衷於武術且曾參加柔術比賽的祖克柏說：「我熱愛這項運動，自從馬斯克下戰帖的那天起，我就一直準備要與他對戰。」

桑朱利亞諾證實，已跟馬斯克討論過「如何組織一場喚起歷史情懷的偉大慈善活動」，但不會在羅馬舉行比賽。

他表示，與馬斯克一起舉辦的任何活動，都將募集一筆「數百萬歐元的巨額資金，將捐贈給兩家重要的義大利小兒科醫院」。

自從祖克柏的Meta7月初宣布推出類似推特的Threads平台後，兩人便成為彼此的直接對手。

馬斯克11日說，他可能需要動個「小手術」來解決右肩胛骨摩擦肋骨的問題，但強調「復原只需要幾個月時間」，還說這目前「不是問題」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120814