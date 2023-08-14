星展集團併購花旗台灣消金業務，到底花了多少錢？星展銀行（台灣）總經理黃思翰14日表示，此次併購是透過資產及負債轉移方式進行，星展集團針對花旗（台灣）銀行消費金融業務的淨資產支付現金，並額外支付新台幣220億元的溢價。

根據星展集團在2021年1月宣布併購花旗在台消費金融業務時，表示會「額外支付新幣9.56億元（約新台幣198億元）之溢價」。在18個月之後的現在，雙方進行點交，公開的溢價金額為新台幣220億元，透露出花旗台灣在這段期間為自己的身價提高了20億元。

黃思翰表示，看好台灣市場的成長潛力，星展集團於6月底再度增資新台幣520億元，用以支付併購交易價格及併購相關成本，同時確保星展銀行（台灣）具備充裕資本，可以在台灣持續發展。星展銀行（台灣）的IT系統轉換及人員增加等，需花費新幣3億元。

星展銀行（台灣）14日舉行業務整併完成記者，星展集團消費金融暨財富管理業務負責人許志坤，星展集團消費金融業務負責人Sanjoy Sen都親自飛抵台灣，與併入星展的3000名原花旗員工，一起舉行慶祝活動。

星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）表示，星展持續深化亞洲的布局，成功整併花旗（台灣）銀行消費金融業務，即是星展積極擴大重點發展市場營運規模的實際作為。此項併購除了讓星展銀行（台灣）消費金融業務成長至少加速10年，目標在於星展銀行（台灣）每年整體營收突破13億新幣（約新台幣300億元）。