新竹市高虹安因擔任立委詐領助理費遭起訴，她的前辦公室行政主任黃惠玟也被依同案被告起訴，黃女因偵查中自白犯行，態度良好，無獲得犯罪所得，檢方請法院減輕其刑。但黃女之前曾擔任勞動部政務次長李俊俋的國會助理，黃女是否另涉他案，據了解檢察官簽分案偵查。
黃惠玟過去是李俊俋的國會辦公室主任，高虹安2020年出任立委時，索性延攬黃惠玟為辦公室行政主任。
「有人」告發，黃女協助高虹安管理人事、會計沿襲幫李俊俋的舊制，幫高記帳與幫李記帳沒有不同，台北地檢署目前已簽分「他」字案再偵辦。
新竹市高虹安因擔任立委詐領助理費遭起訴，她的前辦公室行政主任黃惠玟也被依同案被告起訴，黃女因偵查中自白犯行，態度良好，無獲得犯罪所得，檢方請法院減輕其刑。但黃女之前曾擔任勞動部政務次長李俊俋的國會助理，黃女是否另涉他案，據了解檢察官簽分案偵查。
黃惠玟過去是李俊俋的國會辦公室主任，高虹安2020年出任立委時，索性延攬黃惠玟為辦公室行政主任。
「有人」告發，黃女協助高虹安管理人事、會計沿襲幫李俊俋的舊制，幫高記帳與幫李記帳沒有不同，台北地檢署目前已簽分「他」字案再偵辦。
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