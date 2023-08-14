全國電子買電腦加購超實用電腦周邊，及宿舍生活潮物。（全國電子提供）

在全國電子買電視、洗衣機、冰箱享滿5000元送500元折價券，樂享10％回饋。（全國電子提供）

即將迎來9月開學日，全國電子開學好禮來「爆」到，即日起至8月31日，新學期添購筆電享優惠價，還有筆電好康自己選，還有好禮三選一：買指定品牌筆電送保固多1年，或送1TB硬碟、享12期0利率及最高現折2000元，於9月30日前綁定LINE好友購買筆電且全額付清，萬元家電購物金14天內送到家，另外購新機也能環保，搭配3C舊機換新機最高現折5萬900元。

全國電子觀察，學生族買筆電首選方便攜帶輕薄款，電競愛好者推薦MSI、ASUS或Acer等品牌電競筆電，再搭配ASUS 32型曲面電競螢幕、羅技無線電競滑鼠，及遊戲鍵盤等重裝套組；熱銷學霸套組還有Acer護眼螢幕、報告必備集線器，及Office 365個人一年訂閱，全國電子皆提供一站購齊套組。新學期購買桌機、筆電及螢幕等數位3C商品升級裝備，還可參加LINE抽獎遊戲，最高抽2萬元全國感心助學金。

而8月高溫屢創紀錄，全國電子推出夏季空調9折優惠、加碼8年免費延長保固，及總統級精緻安裝，再享政府節能補助最高5000元，於周末環保日買冷氣，環保集點10倍贈、最高再送2000元，還能再用優惠加購價帶走SHAPP自動除菌離子除溼機，或Dayson二合一空氣清淨機等精選商品。買電視、洗衣機、冰箱享滿5000元送500元折價券，享10%回饋；買電視再送外出必備後背包及提袋二件組、極輕量無線吸塵器，或智能掃地機、鐵三角真無線耳機三選一等好禮。