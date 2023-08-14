由於持續乾旱，巴拿馬運河管理局近日推出更多限行措施，包括暫時限制新預約通行的申請數量；新限行措施將至少持續至本月21日。

巴拿馬運河全長約80公里，連接大西洋和太平洋，是全球貿易的重要水道。運河採用船閘系統將船隻從海平面升至位於運河中部的加通湖，使船隻在位於巴拿馬中央山脈間的河道上通行。每次船閘升降船隻，都要從加通湖抽取大量淡水。

今年以來，由於聖嬰現象造成的持續乾旱，巴拿馬運河管理局從今年年初就開始限制通行船隻的最大吃水深度及其數量上限，以緩解供水壓力。不過，儘管巴拿馬的雨季已經到來，但聖嬰現象的增強不僅使雨季晚於常年，而且降雨量較常年也有大幅減少。高溫天氣還進一步增加蒸發量，使得巴拿馬運河面臨更為嚴重的水資源短缺。巴拿馬運河管理局7月中旬表示，加通湖水位已降至24.26公尺，逼近22.86公尺的最低設計水位。

據悉，巴拿馬運河管理局於本月8日將新推出的限行措施通告給運河用戶。新措施規定，在用於較小船隻通行的運河舊船閘，每日預約船隻的上限將從16艘減至14艘，以便沒有事先預約的船隻通行。而最大船閘的預約數量保持不變。

運河管理局表示，此措施是為了緩解運河擁堵情況。據了解，截至本月10日，巴拿馬運河口附近有161艘貨船排隊等待通行 ，遠超過雨季期間大約90艘貨船排隊的常規情況。

巴拿馬運河管理局氣象和水文專家穆里略表示，「預計今年年底時，聖嬰現象還將進一步加強，所以巴拿馬運河面臨的前景很灰暗。」