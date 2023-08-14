棒球是台灣的國球，科技也是台灣產業的強項，鑑於美國已經開始使用科技培訓棒球選手，提升球員的實力，台南市政府攜手南台科大及可成科技即將舉辦的「科技棒球嘉年華」，也邀請2支精銳的大學女子棒球隊及台南4支少棒隊伍進行表演賽，再透過科技對選手的運動影像進行分析，提供即時數據，並搭配專業的直播，希望讓觀眾感受到科技運動的魅力。

市府將於9月3日在亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉辦「科技棒球嘉年華」活動，現場將透過視訊串流技術及多機聯動直播，讓觀眾享受親臨現場的多視角觀賽體驗。市府黃偉哲今天邀請喜歡棒球運動的民眾入場參與，除了為棒球選手加油外，也體科技棒球的魅力。

市府體育局認為，科技棒球嘉年華將展示多項運動科技儀器與訓練概念，並開放民眾透過遊戲的方式體驗。全場的運動科技，分別由南台科大學資訊工程系教授鄞宗賢帶領的運動科技團隊、工業技術研究院、成功大學運動科技團隊、新創公司傳接球實驗室，共同打造運動科技觀賽體驗，將球場上的選手運動影像，經分析後提供即時的運動科學數據，搭配專業直播，讓觀眾在觀賞新型態棒球賽事的同時，也能對棒球運動的專業內容，有更深入的了解。

「內行看門道，外行看熱鬧」，黃偉哲表示，運動賽事除了硬體設備外，軟體設施也很重要，像是透過科技的運用，以軟體來演算並分析球員的打擊數值，做為日後訓練的參考資料，才能更有效提升球員的實力，讓肌力做最好的發揮，也能減少運動傷害，讓台南的棒球實力大幅增進。

體育局指出，「科技棒球嘉年華」將邀請台北市立大學與台灣體育運動大學等2支精銳女子棒球隊，以及在地的協進、億載、永信、立人國小等4支少棒隊進行表演賽，並由南台科大資訊傳播系老師許擇瑋領軍的「虛擬網紅創作工坊」團隊提供網路直播服務，透過視訊串流技術及多機聯動畫面，讓觀眾享受多視角的觀賽體驗。