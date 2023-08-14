南投縣副議長潘一全半夜發文嗆國民黨總統參選人侯友宜，說如果侯友宜當選，那他一輩子吃素。對此，國民黨團總召曾銘宗今天被問及此事，曾銘宗說，現在吃素很流行，非常歡迎他吃素，「趕快吃素吧！」

潘一全在臉書上嗆侯，別人需要他時把人當空氣，現在需要人家幫他，就說他拜關公，質疑侯友宜拜的是哪國「無情關公」？潘一全還嗆如果侯友宜會當選，他就「一輩子吃素」。

對此，曾銘宗說，侯會不會當選，不是任何單獨個人能夠預測的，至於潘一全說想吃素，現在吃素也非常流行，非常歡迎他吃素，「趕快吃素吧！」

媒體問會不會擔心潘一全也退黨？曾銘宗說，當然不希望這樣子，現階段要結合任何可能的力量，大家一起打贏選戰。曾強調，呼籲所有黨員同志支持侯友宜，讓國民黨重返執政，立院過半。

國民黨立委李德維則表示，潘一全是非常挺南投縣議長何勝豐的，「還是奉勸副議長不必玩這麼大，畢竟一輩子吃素的賭注，其實不太好」。他強調，國民黨是一個群體，不只侯友宜一個人，而是國民黨整體，侯友宜被徵召代表國民黨，也許有些人士會有其他想法，還是要呼籲國民黨上下要團結，與其在這邊挑毛病然後講東講西，不如共同努力共同承擔說不定更好。

有媒體追問，「最近越來越多人反侯」，李德維糾正媒體提問，強調「沒有越來越多只有越來越少，你的觀察是錯誤的」，隨著選戰逐步接近，目前黨內回歸支持侯友宜的人士跟系統越來越多，畢竟還有五個月的時間，一步一步整合邁向成功。