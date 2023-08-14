國民黨總統參選人侯友宜近日將競選主軸拉回安居樂業與司法正義，讓國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧喊讚，並列出民進黨四大惡行，呼籲侯友宜繼續提出相關主張，「撥亂反正，是最能打動人心的訴求了」。

游淑慧今（14）日在臉書提到，侯友宜把競選主軸拉回安居樂業與司法正義，不僅符合其人設，也回應了人民的期待，因為這些年太多治安亂象讓人忍無可忍，民進黨與惡的距離越來越近。

游淑慧列出民進黨四大惡行，包括一、放寬外役監條例，為了讓綠營大老的樁腳在監獄內好過一點，挾著人數優勢在立法院修法，把累犯不能進入外役監的規則拿掉。而最近一次修法不但沒拿掉累犯條款，還放寬毒犯可進外役監。二、蔡政府執政後成立「打詐國家隊」，詐騙卻更猖狂，據資料統計，2022年全國詐騙案件數高達2萬6千多件，詐騙財損金額高達60億元，皆創歷史新高。

游淑慧接著提到第三點，民進黨多次爆發學倫案踐踏學術圈，從林智堅、蔡適應、鄭文燦等人，都因為學倫問題被撤銷學位，有人淡出政治圈，卻有人升官做副院長，顯然民進黨對學倫問題不當一回事。四、毒品危害防制條例規定，販賣第一級毒品處死刑或無期徒刑，蔡政府的憲法法庭卻認定違憲，該判決等於是給致力於毒品防制的檢調單位潑冷水。

「8年完全執政，完全不負責」，游淑慧強調，以上四點都直指民進黨甚至是導致治安惡化、是非敗壞的主因。游淑慧也喊話，要侯友宜繼續提出相關主張與具有說服力的具體作法，因撥亂反正是最能打動人心的訴求。

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