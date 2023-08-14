台中旱溪14日中午驚傳浮屍！有民眾14日中午行經太平區金母橋時，發現有人疑似受困水中，且水流湍急，趕緊向台中市消防局報案。警消獲報立即前往救援，13時32分左右救援人員於金母橋下游150公尺處看見該名屍體已無生命徵象且發黑浮腫，將其打撈上岸，後續交由警方調查。

台中市消防局14日12時41分接獲報案，稱有名民眾於水中，水流湍急，需前往救援。台中市消防局派遣中山、東英、信義分隊及第三大隊，出動消防車5輛、救護車2輛、警備車1輛、消防人員25名前往救援，由第三大隊組長柯志明帶隊搶救。

搶救人員於金母橋下游150公尺處看見該名男性民眾屍體，不過患者已無生命徵象。救難人員13時32分將浮屍打撈上岸，確認該屍體已屍僵發黑浮腫、明顯死亡，後續交由警方進一步調查、釐清。

據警方初步調查，研判該名男子年約50歲上下，全身無明顯外傷、大體完整，已死亡至少2天以上。由於該名男子全身赤裸，附近也尚無尋獲相關證件，警方持續調查中。

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