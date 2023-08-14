大有消防分隊今在家樂福賣場模擬地震導致失火建物燒塌，神隊友「消防機器人」上陣救火。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市第一消防大隊大有分隊14日在家樂福桃園經國店辦理災防演習。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市第一消防大隊大有分隊14日在家樂福桃園經國店辦理災防演習。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市第一消防大隊大有分隊14日在家樂福桃園經國店辦理災防演習。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市第一消防大隊大有分隊14日在家樂福桃園經國店辦理災防演習。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市第一消防大隊大有分隊14日在家樂福桃園經國店辦桃園市第一消防大隊大有分隊14日在家樂福桃園經國店辦理災防演習。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)理災防演習。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市第一消防大隊大有分隊14日在家樂福桃園經國店辦理災防演習。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市第一消防大隊大有分隊14日在家樂福桃園經國店辦理災防演習。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市第一消防大隊大有分隊14日在家樂福桃園經國店辦理災防演習。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市第一消防大隊大有分隊14日在家樂福桃園經國店辦理災防演習，模擬大地震導致天然氣管線破裂引發火警的情況，過程逼真，甚至模擬搶救中發生建物倒塌情況，所幸出動神隊友「消防機器人」，代替消防員上陣深入火場救火，防止延燒並即時回傳影像，成功救援。

大有消防分隊今在家樂福桃園經國店辦理火災及震災的複合型災害搶救演練，模擬發生規模7.5地震時，造成廚房內部天然氣管線破裂引發火警，賣場工作人員隨即啟動自衛消防編組，通報並引導賣場內民眾盡速疏散，並有3位民眾受困於賣場內，消防人員到達現場後隨即迅速入室搶救。

因賣場內火載量過大，現場同步出動消防局救災利器「消防機器人」，由消防機器人進入火煙較大、人員難以接近區域進行周界防護，避免火勢擴大至周圍路樹及機車上。

豈料救援行動進行至一半時，突然又有餘震發生造成賣場及周圍多個建築物倒塌，指揮官立即通知消防人員快速撤離建築物，並由結構技師公會到場協助評估建築物倒塌風險；桃園區公所則至現場成立前進指揮所，協助協調各機關支援，並進行災民收容安置及造冊，最終由消防人員使用SKED捲式擔架成功將受困民眾救出。

大有消防分隊長蘇翊瑄表示，消防機器人為桃園消防局近期購買的救災利器，因桃園市內工廠及大型賣場較多，一旦發生火災就會迅速延燒，產生大量的熱與濃煙，造成消防人員不易靠近。而消防機器人具有耐高溫、防爆、障礙突破能力等，所以在較危險火場環境時，消防機器人便可先行進入災害現場，降低消防人員入室的危害，目前全市有2台，分別在草漯跟內壢消防分隊。

蘇翊瑄表示，台灣位於環太平洋火山地震帶，介於歐亞板塊與菲律賓海板塊之間，為發生地震的高風險區域，本次演練場所選定為平時人潮眾多的家樂福賣場，稍有不慎，一旦發生災害便可能有人命的傷亡，希望藉由本次演練提升場所員工自衛消防編組能力，並增進於複合型災害發生時，各單位橫向聯繫、整合之能力。

蘇翊瑄也提醒，民眾若於發生地震時切勿驚慌，謹記「趴下、掩護、穩住」的口訣，避免於慌亂逃生時遭掉落物擊傷，造成更嚴重的後果。