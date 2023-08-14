在一段感情中，有些人因為總是缺乏安全感，會希望掌控伴侶的行蹤，甚至把自己的意願強加給對方，若是不服便會惱羞成怒，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，天蠍座、獅子座、處女座、天秤座控制慾極強，無論不管對方是否喜歡，會按照自己的方式讓另一半服從聽話。

▍天蠍座

天蠍座天生佔有慾極強，會利用各種方法來控制伴侶，不管是否喜歡。他們天生缺乏安全感，對感情十分執著，所以任何事都想知道，若另一半反抗或不聽從指示，天蠍便會找尋理由來讓伴侶服從聽話。

▍獅子座

獅子座高傲自大且愛面子，絕不容許自己的主導權被動搖的，作為自己喜歡的人，一旦選擇和他們在一起，那就得做好被掌控的覺悟，不僅要求對方報備行蹤，更是不能推翻獅子做得任何決策。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，對伴侶有著諸多的要求，總是希望對方按照自己的想法行事，並乖乖聽話，所以一旦另一半不服從就會鬧情緒，因為對處女來說，越是深愛一個人就干涉越多，也恨不得完全掌管生活。

▍天秤座

天秤座擅於交際喜歡到處交朋友，但在感情中因總是缺乏安全感，所以會不希望伴侶去參加社交活動，也不能和異性溝通交流，而他們會把自己身邊親朋好友介紹給另一半認識，以便之後掌握行蹤。