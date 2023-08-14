傳產生技股更慘，藥華藥(6446)及晟德(4123)跌停作收，盤中一度跌停的美時(1795)雖然打開跌停，但收盤仍下跌7%，保瑞(6472)也大跌6.2%作收；觀光類股亦遭重擊，山富(2743)及老爺知(5704)跌停作收，瓦城(2729)收跌逾8%，美食-KY(2723)跌幅逾5%；中小型股還有巨有科技(8227)、泰鼎-KY(4927)、新零售(3085)、東訊(2321)亮燈跌停，綠油油的盤面只有洋華(3622)、群翊(6664)、牧東(4950)、樂威科-KY(4154)收盤漲停。在電子股及傳產股同步重挫下，台股指數一度大跌逾290點，最低下探至16307.28點，尾盤時搶短買盤進場，指數跌幅縮小，終場加權股價指數約16393.66點，大跌207.59點，成交量約為3214.09億元；OTC指數為205.44點，下跌4.81點，成交量為726.52億元。

今天上市各類股，以電腦設備類股表現最佳，上漲0.66%，其次是其他電子類股及百貨類股，分別上漲0.31%及下跌0.21%，表現較差者為電線電纜類股、觀光類股及玻璃類股，其中電線電纜類股下跌4.51%，觀光類股下跌3.91%，玻璃類股下跌3.9%；上櫃部分各類股全面收跌，表現最佳為營建類股、下跌0.93%，表現最差為生醫類股、下跌4.42%。

就技術面來看，今天台股在美國科技股及費城半導體指數收低，以及大陸金融危機乍現等多重利空衝擊，指數開低走低，盤中一度大跌逾280點，終場下跌207.59點，以16393.66點作收，失守16400點。元富投顧總經理鄭文賢表示，全球通膨狀況漸改善，FED的發言後，推估貨幣政策仍偏鷹，投資人要注意國際熱錢流向，且NASDAQ和費城半導體指數震盪格局，未來走勢成多空指標，目前台股弱勢，呈現「已破季線，尋求支撐」狀態，短線偏弱，屬「弱勢格局，靜待落底」。

復華高成長基金經理人楊聖民表示，美國科技股指標那斯達克及費城半導體指數8月以來走跌，加上AI概念股近期也出現明顯回檔，拖累台股近期表現，由於大盤失守季線關卡，短線多頭格局遭到破壞，在法人站在賣方及將使資金轉偏觀望，由於類股輪動快速，建議待盤勢止穩後再行布局，逢低可留意電網建設、具業績題材的AI相關產業及供應鏈，以及接下來科技新品上市帶來的拉貨潮投資機會。

鄭文賢表示，台股中期幾個重要變數，其一、美元指數和新台幣強弱，將影響資金移動方向，短線台幣弱；其二、美國聯準會FED何時停止升息和降息？目前推估2023年底前都不會降息，密切觀察；其三、台股進入密集法說會，觀察相關重量級AI概念股走勢。