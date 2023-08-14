王品今年營收表現亮眼，並與同仁共享營運成果，今年元旦全面調升起薪，7月鐵板燒、鍋類品牌加碼，帶動同仁總數於7月底突破萬人大關，為台灣人數最多的連鎖餐廳集團，其中鐵板燒品牌上半年招募起薪累計最高調幅近12％。

王品8月啟動第三波調薪計畫，調升中餐品牌「享鴨」、「莆田」、「丰禾」、「來滋烤鴨」招募起薪，無經驗新進同仁起薪3萬5800元、調幅約8％，廚藝值班幹部起薪4萬，通過培訓考核每月最高可再領6000元技能津貼。

除了提供優渥薪資和福利制度，王品因應超高齡社會來臨，亦積極協助中高年級生續留、重返職場，透過職務優化、流程再設計，安排合適工作內容，截至8月集團中高齡任用人數達406人，為去年同期的2倍。

王品攜手勞動部勞動力發展署，18日於「初瓦」及「嚮辣」西門町店舉辦中高齡就業職場體驗活動，短短2周已吸引近50人報名。24日則攜手永康就業中心於「石二鍋」台南中華永康店舉辦，希望未來複製到各縣市，廣邀二度就業與中壯齡工作者加入。