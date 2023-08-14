高雄一名24歲男子於今（14）日11時56分在岡山區潭底路被大雨帶來的積水困住，消防局人員到場將男子救出，男子自行回家。警方初步調查，這名男子因為要到阿蓮區找女友，可能不熟悉路況，受困在岡山區潭底路。
警消表示，這場間歇性大雨一度令岡山區潭底路積水至成人的小腿肚。幸好男子沒有繼續深入淹水地帶，避免造成安全上的疑慮。至下午2時，積水尚未退去。
對於護欄內的道路積水現象，高雄市水利局說，淹水應該不是間歇性大雨所致，研判是河道旁的道路洩水孔阻塞所致。
高雄一名24歲男子於今（14）日11時56分在岡山區潭底路被大雨帶來的積水困住，消防局人員到場將男子救出，男子自行回家。警方初步調查，這名男子因為要到阿蓮區找女友，可能不熟悉路況，受困在岡山區潭底路。
警消表示，這場間歇性大雨一度令岡山區潭底路積水至成人的小腿肚。幸好男子沒有繼續深入淹水地帶，避免造成安全上的疑慮。至下午2時，積水尚未退去。
對於護欄內的道路積水現象，高雄市水利局說，淹水應該不是間歇性大雨所致，研判是河道旁的道路洩水孔阻塞所致。
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