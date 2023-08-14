販賣第一級毒品需判死刑或無期徒刑的規定，日前遭憲法法庭宣告此規定「部分違憲」，且應於2年內修法，引發輿論譁然。國民黨立法院黨團今(14日)痛批民進黨反毒打假球，蔡英文過去曾說毒品零容忍，現在憲法法庭竟做出違反比例原則的解釋，藍委賴士葆痛批「民進黨的選情緊張到需要毒販的票嗎？」

憲法法庭11日釋憲認為販賣第一級毒品者，若沒有其他犯罪行為，也未考量情節極輕微的態樣，一律以無期徒刑為最低法定刑，縱使適用《刑法》第59條規定減刑，仍嫌「情輕法重」，導致罪責和處罰不相當，牴觸憲法比例原則，因此要求相關機關應於2年內修法。

賴士葆直言批評，讓販毒者得以減刑，就是在變本加厲危害我國社會。他指出，監獄中高達6成的比例都是吸毒者，毒品進入校園的案件也持續提高。但民進黨不只讓毒販得以申請外役監，現在又幫一級毒販減刑，整個黨對毒販特別寬厚，難道選情緊張到需要這些人的選票嗎？

藍委林思銘指出，我國2020年因吸食一級毒品關勒的次數還不到500人次，2021年直接暴增到2573人次，吸食人口更比2020年多了6％，查獲件數更是增加了21.47％，增加的比例都顯示了毒品愈加氾濫的情形。林思銘痛批，想要徹底截斷毒品的危害，就要從源頭開始管制，然而這次的判決卻是為毒販大開方便之門。

「根本是前院反毒，後院放人！」林思銘說，蔡英文上來以來就不斷宣示打擊毒品，至今也投入了250億元的經費，然而大法官卻做出這種判決，不僅與社會觀感背道而馳，也狠狠潑了盡心盡力防制毒品的警檢及醫療單位一盆冷水。

藍委李德維質疑，現在校園毒品氾濫的情形十分嚴重，大法官卻要輕放毒販。民進黨一邊說要禁止黑金槍毒，一邊替毒販大開方便之門，簡直是「假改革、真放水」。他呼籲，現在許多家長都非常擔心毒品進入校園的問題，行政院和法務部要好好思考相關法條來因應。

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