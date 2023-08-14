近日，世界田徑聯合會公佈最新的世界排名，來自大陸的兩位女子田徑運動員廖孟雪與童曾歡，在400公尺成績與全球排名雙雙在榜單上消失，因此引發外界關注。但實際上這兩名「女子」田徑選手，過去因外型太過陽剛而陷入性別疑雲，屢被懷疑實際是男性，讓此次無說明就取消世界排名出現更多議論，而大陸田協目前也低調處理。

據了解，廖孟雪和童曾歡都是湖南本地選手，廖專攻200公尺和400公尺，童則專注於400公尺賽跑項目。但過去兩位選手的外貌特徵成為最大爭議點，面容顯得陽剛味十足，身材也沒有典型的女性特徵，甚至有疑似男性特徵。因此性別曾多次引發質疑。

而稍早6月大陸田徑協會應國際田徑聯合會的要求下發通知，要求各省市隊的田徑中心對女性選手進行嚴格的血睾酮檢測，一旦超過國際田徑聯合會規定的標準，禁止該選手參賽。

但大陸自媒體似乎也有幫忙打預防針趨勢，在報導廖孟雪與童曾歡遭取消世界排名的事件時，特地強調過去男性運動員參加女子比賽的情況時有發生，並舉例近期國際乒聯批准了一位性別改變的運動員參賽，強調人們越來越願意尊重並接受跨性別或變身運動員的存在。