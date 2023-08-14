南投縣受卡努颱風侵襲，造成嚴重災情，縣長許淑華透露，有一戶民眾因農田遭到土石流掩埋，拿不出家中4個孩子的學費，前高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬毅然伸出援手力挺。

由於南投多處受災，許淑華今（14）日在廣播節目《POP撞新聞》提到，除了基本的生活物資、未來仁愛鄉的重建過程，南投當地偏鄉的體育、教育都急盼外界能夠支持。她表示，有名李先生由於農田被土石流淹沒，一家人失去經濟支柱，家中還有4個小孩需要上學，這件事除了地方政府盡力協助，韓國瑜和李佳芬也馬上提供幫忙方案，指出兩人創辦的維多利亞小學可以提供幫助。

除此之外，對於南投的災後重建，許淑華說明，受創最嚴重的仁愛鄉已恢復上班上課，每個部落都可以進去，但還有部分道路殘破不堪，以及少數危險橋樑處於封閉狀態，要恢復到之前的樣貌，還需要一段時間。

許淑華也強調，當前物資已經暫時夠用，呼籲民眾不要再捐贈了，尤其是沙發等大型家具；另外，目前還有很多車輛往山上走非常危險，她希望民眾能注意安全。