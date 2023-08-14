西班牙籍男子因破壞古蹟遭警方依法送辦。（翻攝畫面）

藝術家酒醉擦門板害古蹟掉漆，破壞士林慈諴宮遭逮下場慘了。

北市市定古蹟慈諴宮14日凌晨2時許，遭人持抹布在門板上的的畫像塗抹，油漆瞬間脫落，露出斑白的底漆，警方獲報後立刻到場，發現一名西班牙籍的男子渾身酒味，持松香水以及油脂溶解劑，立刻依違反《文化資產保存法》送辦。

53歲西班牙籍男子聲稱自己是藝術家，曾被配合其他縣市政府，進行廟宇修補、彩繪等工作，14日見廟們太髒，竟拿起抹布，擦拭門板，直至門板上的神像繪畫油漆掉落，一旁民眾趕緊報警。

西班牙籍男子到警局後，還露出驚訝的表情，並表示不知道廟宇是古蹟，並非要破壞古蹟，但他渾身酒味無法製作筆錄，直至清醒後，才懊悔自己的行為。

士林分局強調，依文化資產保存法第103條，無端毀損古蹟、暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施，處6個月以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣50萬元以上2000萬元以下罰金，罰則相當重，呼籲民眾切勿以身試法，肆意毀損列管古蹟。

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