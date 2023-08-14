台南市慰安婦銅像用地明年將被民間收回，銅像何去何從成為話題，國民黨台南市第3選區立委參選人姚正玉建議移往標榜人權的湯德章紀念公園，並更名為「人權紀念公園」，給予228歷史事件同等地位，促進藍綠對人權正義與歷史和解達成共識。

台灣共有1200名慰安婦，至今年5月全部過世，保存歷史記憶更形重要，台南市慰安婦銅像在2018年由時任國民黨主席的謝龍介設立，是全台首座且唯一的慰安婦紀念像，卻因原本國民黨台南市黨部用地遭清算拍賣，轉為民間取得，明年面臨遷移，至今卻未尋得適當安置地點。

姚正玉強調，設立銅像目的並非製造衝突與仇恨，而是尋求歷史和解。彰顯人權本是普世價值，應該超越黨派、族群、信仰，民進黨政府一再強調228歷史能被原諒，但不能被忘記；也該給在2戰時期的台籍受難慰安婦公平、正義的對待。

姚正玉表示，民進黨執政的台南市政府大動作推崇228人權律師湯德章，卻漠視2戰受難的慰安婦事件，如果對人權繼續搞雙標，讓政治凌駕歷史正義，將無法面對全民。呼籲台南市政府應跳脫政黨立場，從歷史與維護人權的高度挺身承接。

她14日建議慰安婦銅像應移往同樣標榜人權的湯德章紀念公園，該公園應更名為「人權紀念公園」，給予228歷史事件同等地位的對待，也促進藍綠在歷史認知上的和解共識。