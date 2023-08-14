大陸資深男星閻月明傳出已於本月5日離世，享壽78歲，對此，大陸鐵路文工團說唱團團長劉際也證實死訊；閻月明為大陸國家一級演員並以相聲聞名，曾9度登上春晚演出，而最令觀眾印象深刻的就是他在《鐵齒銅牙紀曉嵐第三部》中客串一角，如今傳出離世消息震驚外界。

大陸鐵路文工團說唱團團長，同時為河北省曲藝家協會副主席的劉際，日前發文證實閻月明死訊：「沉痛悼念閻月明先生！唯願先生一路走好！先生千古！」消息曝光後，許多業界人士紛紛前往致意；據悉，閻月明已於10日火化，至於死因則未對外公開。

事實上，閻月明出身天津曲藝世家，除曲藝創作外，就是相聲演出最廣為人知，且在1991年、1992年、1994年、1995年在春晚上有精采的群口相聲演出，不過他卻在55歲時表態退休，但他仍繼續相聲表演，並演出《鐵齒銅牙紀曉嵐第三部》、《鄉村大嘴巴》、《憨媳當家》等影視作品。

閻月明曾客串《鐵齒銅牙紀曉嵐第三部》。（圖／擷取自微博）

然而，他生前受訪時坦言「人生最難得的就是快樂。無論是否退休，我的信條都是天要藍起來，地要綠起來，燈要亮起來，我們要樂起來」更透露自己處世態度相當豁達「該吃吃，該喝喝，煩事別往心上擱，不著急，不上火，悠悠歲月笑著過，笑到最後自知福」。