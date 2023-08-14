方文山與蔡依珊一同欣賞藝術品。（大將文創提供）

音樂文學大師方文山，在文字創作上和天王周杰倫締造不少經典，獨特創作風格和豐富內涵近年跨足藝術領域，是備受矚目的跨界藝術家。由國際藝術機構「索卡藝術」和「方道文山流」共同主辦的《方道文山流-方文山個展》上周末正式在台北開幕。這是方文山今年在台灣唯一一場個展，主要展出《龐克貓潮流公仔》與《蒸氣龐克風》兩大系列；特別值得推薦的是和大將文創總監蔡依珊合作兩件「東風破藝術雕塑」也在台灣首度亮相，成為展場中的亮點。

4年前開始進入藝術創作領域，方文山坦言受到周杰倫影響，「起初想到創作核心價值是在跟世界對話跟溝通，如果讓歌詞離開音樂，會是什麼表情？什麼樣貌？」他表示自己是視覺性創作性格，反應在歌詞，畫面會有中國風、可愛的「告白汽球」，反應在藝術作品，就可以有其他視覺畫面；他舉例展場主題打卡牆「方道文山流」和「煙花易冷」的霓虹燈裝置藝術，是很賽博龐克的感覺，他喜歡霓虹燈的未來感、迷幻感，有別於中國風之外的新潮前衛；他觀察周杰倫在音樂領域之外的跨界發展，執導自己的MV，也收藏藝術品、策展拍賣會，這些都是用當代藝術創作來跟世界溝通的方式之一。

開幕當天蔡依珊親臨會場道賀，她第一次看到「方文山X言傳聯名東風破雕塑」驚嘆作品巧奪天工，細緻而有獨特收藏價值。問到對方文山作品最感動的是哪一首歌？她直言是「髮如雪」，她喜歡歌詞意境有前世今生輪迴的感覺「就像情感一樣，要不斷堆疊，情意很深，是不離分的代表作」，對此方文山則表示在邏輯上完全不相信前世今生，但在創作上需要輪迴的浪漫美跟作品有連結，他打趣說：「有些女生去算命，常被算命師說是公主或官宦之家轉世，事實上百分之90的人都是平民，古代哪來這麼多公主讓妳輪迴？」

方文山近期正埋首編寫一齣網路劇，將以音樂為戲劇主軸之一，預計在煙雨江南的小鎮開拍。此外，他將於8月中旬前往內蒙觀看「周杰倫嘉年華巡迴-呼和浩特演唱會」，他回憶小時候看到青苔就會想到大片草原，第一次去內蒙希望能看到遼闊的大草原，更希望刺激靈感，和周杰倫再攜手創作新作品。《方文山藝術創作巡迴展》曾巡展過上海、北京、南京、廈門、杭州等地，吸引無數粉絲朝聖，本次回到台北，勢必造成轟動。本屆展品包含曾參加聯展的作品及四分之一新作，近40款設計，逾百件供藏家收藏連展5周至9月16日。