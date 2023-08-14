68歲影帝周潤發出了名的愛運動、愛跑步，他日前自曝跑步跌倒，雙手手掌被石頭割傷流血，還因為側身跌在地上，導致左邊第四條肋骨骨裂，必需暫停跑步2個月、多休息，不過周潤發沒有聽醫生勸說，照樣跑步，還被網友捕獲他穿著全身黑的招牌跑步裝，而在另一張背影照中，周潤發則需要扶著扶手才能下樓梯，身手似乎不如以往靈活。

周潤發上月28日現身香港大學演講，和學生分享人生觀和從影心得，還透露他前一天跑步受傷，雙手手掌被石頭割傷流血，還因為側身跌在地上，導致左邊第四條肋骨骨裂，周潤發演講時呼吸明顯吃力，他說：「現在無論是笑、咳嗽或是用力呼吸，都會覺得痛。」醫師還叮嚀周潤發要暫停運動2個月、多休息。

周潤發穿著一身運動裝，還被拍到要扶著扶手才能下樓梯。（圖／小紅書）

不過周潤發沒有聽勸，照樣跑步，網友就在小紅書曬出捕獲野生周潤發照，直指：「剛好遇見了運動完的發哥，直接就跟我們合照」，只見周潤發穿著全身黑的招牌跑步裝，親民掌鏡自拍，雖然他戴著口罩，但氣色不如以往紅潤，看起來還有些疲累，而在下一張背影照中，周潤發則需要扶著扶手才能下樓梯，身手似乎不如以往靈活，身體狀況不免引發外界關心。

周潤發雖貴為影壇巨星，不過他個性親民，常有民眾捕獲他現身餐廳吃飯、外出跑步，周潤發對於粉絲合照也都來者不拒，甚至主動拿起粉絲手機掌鏡，還會安排拍照位置，完全沒有巨星架子。