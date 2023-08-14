「霍元甲」是李連杰自製自演的電影，也是他武術電影的代表作，當時完成電影後卻獨缺「主題曲」，令李連杰相當煩惱，有人向他推薦音樂天王周杰倫，不過他以「口齒不清」婉拒，但周杰倫卻用了一個巧思，讓李連杰重新青睞，造就了兩位大師合作的首部作品。

「霍元甲」講述一代武功大師霍元甲的一生的傳奇故事，是李連杰斥資3,000萬美元（折合新台幣9億6千萬元）的嘔心瀝血之作，電影拍攝完成後卻苦尋不著適合的主題曲，恰好當時適逢周杰倫成名之際，有人向李連杰推薦周杰倫，豈料卻被李連杰婉拒，「唱得太快，聽了好幾遍都沒聽清唱的是什麼。」

周杰倫得知後也絲毫不慌張，在他們初見時，他送了李連杰一張演唱會專輯，這張專輯的妙處在於加了字幕，李連杰看完後被演唱會的規模與歌詞感動，也對獨特的「周式唱法」改觀，還透露「在聽完之后還有點自愧如此。」，之後兩人正式合作，周杰倫創作出歌曲《霍元甲》後，李連杰越聽越上癮，甚至在電影還沒上映之時，李連杰就先對主題曲深深著迷。

事實上，周杰倫跟李連杰的合作堪稱雙贏，在《霍元甲》之後，他演出了張藝謀的《滿城盡帶黃金甲》，擔任男主角，而自己的創作音樂《菊花台》也成了片尾曲，該曲在當時可說是紅遍半邊天，受到廣大樂迷喜愛，令周杰倫的音樂地位又更加上層樓。