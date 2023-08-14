樓中樓房型的房子過去一度流行，坪數小但挑高設計看起來不擁擠且舒適，近年來卻越來越少見，日前一名網友詢問樓中樓有什麼優缺點，建議買嗎？引起一陣討論，有很多人都勸不要買，認為難脫手以及會撞到頭。對此，信義房屋專家表示，樓中樓總價高，吸引不了客群，還是一般的兩、三房的房型比較好。

原PO在臉書「買房知識家 A你的Q」詢問大家對樓中樓的看法，會建議購買嗎？引發網友分析起樓中樓的優缺點，有人大推其挑高空間舒適，「很不錯耶！我家挑高六米樓中樓，非常舒服，五口人住，各有各的空間互不打擾」、「超棒，住了回不去。樓下是客廳廚房，樓上是房間，超有隱私又沒有走道坪數浪費。」

但也有過來人勸退，認為挑高4米5以上再考慮，「看樓高，假如是那種樓上無法站直的話，我勸你不要」、「優點：坪數小，空間利用率高。缺點：很難脫手、起床火速站起來，頭會撞到天花板」，還有人點出關鍵「錢夠就買一般房型，不建議樓中樓。理由很簡單，你現在就會上來問這個問題，表示有憂慮，以後要跟你買的人也會擔心這個！」、「我們社區大多是正樓中樓，坪數都是百坪起跳，不是夾層屋，家庭人口不多的話，感覺很沒人氣。」

據《ETtoday》報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，樓中樓設計佔很多容積率，坪數一大，總戶數就少，加上設計成本高，總價也就高，現代人又以小家庭為主，預算有限，因此主要還是以兩、三房為主，樓中樓設計則主要是豪宅頂樓戶。