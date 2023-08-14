遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民表示，遠傳與微軟自今年2月起成為數位淨零雙轉型的戰略合作夥伴，3月攜手以遠傳能源管理系統結合微軟永續雲，共同推出「企業碳盤查服務」，近期更領先市場結合大數據與Azure OpenAI，推出企業級生成式AI應用，致力協助企業及公部門掌握全球淨零碳排與生成式AI兩大浪潮，重塑產業新價值。很高興能協助瀚荃成為遠傳微軟授權解決方案的第一個指標型客戶，我們期望能借力遠傳自身雙軸轉型的經驗，與微軟深度戰略合作夥伴的優勢，協助企業達成善用雲端資源、活化數據資產、發展數位韌性，更加速導入AI以優化營運、創新商業模式。

瀚荃集團近年由董事長楊超群與執行長楊奕康兩代聯手，除了內部資訊團隊自建系統，從2017年起瀚荃也與科技夥伴遠傳電信合作，由遠傳提供從網路環境、企業伺服器、到五星級數據中心等一站式服務，把企業資料庫的異地備援機制，以及運籌全球據點的戰情中心也設置其中，助瀚荃推進數據化、雲端化的數位轉型。歷經多年數位轉型，如今瀚荃在遠傳及微軟協助下，攜手邁向下一階段的數位賦能與永續轉型，導入Microsoft 365、Teams等數位工具支援，成為數位淨零雙轉型的基礎，將資料升級成為資訊及知識，自動化升級為資訊化、進而邁向智能化，進一步提供客戶附加價值，引領製造業升級為製造服務業，以差異化站穩市場領先地位。