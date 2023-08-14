據說凱特和哈利仍維持良好的關係，並不斷在深夜秘密致電打氣。

哈利和威廉兄弟鬩牆，鬧得不可開交，至今沒有和好的跡象，據說41歲的威爾斯王妃凱特不斷在深夜致電38歲的小叔，以表達善意，好修補他和王室間破裂的關係。

據《近點周刊》（Closer Weekly）娛樂雜誌網和《紐約郵報》（New York Post）13日報導，一位不具名的消息人士透露，凱特一直和哈利保持聯繫，要他別氣餒，並別太擔心這些一時的挫折。

此外，這位消息人士還說，儘管王室鬧得雞犬不寧，但凱特和哈利之間的關係卻「沒有改變」。「她現在為他感到超難過，很不忍心看到他歷經這一切挫敗，而這牽動了她的心弦——尤其是當他在離他們家這麼近的地方接受法庭審訊時。」

哈利6月曾返回倫敦，以出庭為指控英國《每日鏡報》（Daily Mirror）案作證，而這是他不斷聲稱，該報記者多年前曾駭入他手機的一部分。

近幾個月來，哈利和42歲的妻子衰事連連，其中包括2020年和思播（Spotify）的2000萬美元（約6億台幣）的播客節目「原型」（Archetypes）遭腰斬。此外，近年哈利和家人的關係很緊張，尤其是1月他出版大爆料回憶錄《備胎》（Spare）後，更是如此。他甚至在書中說，哥哥威廉是他的「天敵」。

此外，據這位消息人士說，雖然凱特伸出橄欖枝，但這並不意味41歲的威廉也打算這麼做。「顯然他和其他許多王室成員間有極敏感和微妙的狀況，尤其是威廉，他已經擺明，他還沒準備好要和哈利坐下來，進行和談，或是就那事進行任何公開對話。」