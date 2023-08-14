新竹市長高虹安遭北檢起訴，高虹安今天中午於飯店舉行記者會說明並回擊北檢，包括民眾黨團及黨籍人士、民眾支持者都到場聲援，舉牌大喊「濫用司法、政治迫害」。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安涉嫌詐領立委助理費等涉貪汙案14日遭北檢偵結起訴，高虹安中午親上火線於飯店舉行記者會說明並回擊北檢，包括民眾黨團及黨籍人士、民眾支持者都到場聲援，舉牌大喊「濫用司法、政治迫害」。

高虹安今天中午選擇至國賓飯店舉行記者會回擊北檢，現場不少支持民眾與黨籍民代都早先到場，並準備好抗議標語聲援。

市議員李國璋表示，北檢今天的宣告讓民眾黨感到震驚，也對市長高虹安感到不捨，他怒指這是台灣政治史上首次荒腔走板的貪汙助理費案，說都說不清楚，民眾也不知道，當事人也不曉得到底是怎麼一回事，新竹市政難道要在莫名其妙的司法程序中被拖延下去？早日說清楚，還真相，對新竹市民來說，是非常重要的事情。

他說，此案目前進入司法程序之後，相信高虹安與民眾黨的議員們，會持續保持市政的穩定運作，也會努力監督市政，此事不會影響到民眾黨，他強調，公道自在人心。