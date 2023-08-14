行政院農委會在本月1日升格為農業部，其所屬林務局花蓮林區管理處隨之改制為林業及自然保育署花蓮分署，並在今天正式揭牌，未來將以「永續林業、生態臺灣」的願景，確保陸域重要生態系及生物多樣性的健全與完整，強化森林及自然碳匯永續分享森林生態系的服務價值，並提高林產品的生產與價值，提升林農收入。

林業署花蓮分署前身為木瓜山林場，1960年2月全省林務機關改制，納伐木造林，林政一元化，太魯閣林場及花蓮山林管理所轄屬的新城、壽豐、鳳林等分所與林田山伐木站，合併改制成立木瓜山林區管理處。

直到1989年7月1日林務局由事業機構改制公務機關，木瓜林區管理處和玉里林區管理處合併成立花蓮林區管理處，1999年7月1日改制為行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處，改隸中央，承擔更多自然保育的責任，接著2004年再承接農委會林業處森林科及保育科業務，是台灣林業發展和自然保育的最高主管機關。

林業署花蓮分署長黃群策表示，林務局隨農業部升格，整併「國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處」業務，改制為「林業及自然保育署」，核心任務則是實踐「永續林業，生態臺灣」願景，在林業或自然資源使用上保持永續概念，同時在土地的利用或開發上，建立良好的生態網絡。

他接著說明未來分署的工作重點，包括確保陸域重要生態系及生物多樣性完整，強化森林及自然碳匯，並永續分享森林生態系服務價值，同時也會以永續森林經營為理念，推動林業資源合理利用，以維護生態保育為前提，促成人與自然的和諧共生。

針對林業部分，黃群策也強調未來會站在林農角度思考、解決林農問題並提升林農收入，同時運用科技新創提升林業競爭力，讓林業及生態保育永續發展，提高林產品生產與價值。

此外，農業部除林務局花蓮林區管理處改制為林業及自然保育署花蓮分署，農糧署東區分署也隨之改制，並在今天揭牌，分署長徐輝妃，該署因應改制調整科室為綜合企畫科、園藝產業科、稻作產業科、雜糧特作科及農業資源科5科，讓各產業從生產、加工、分裝、物流、冷鏈到行銷，完整由一個科負責，未來將持續擔任宜花東農糧產業的發展推手。