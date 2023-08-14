載板大廠欣興（3037）首座定置式氫能燃料電池14日正式啟用，為欣興五年40.41億元投資氫能燃料電池作為自用電力的一環，欣興董事長曾子章表示，2026年至2030年可能再追加投資30億元至40億元，使得整體氫燃料電池的投資上看80億元。

欣興上午於中壢工業區合江廠，舉行「大型定置式能燃料電池」啟用典禮，欣興指出，此一電力設置為全台首座大型定置式規格，並與美國最大燃料電池製造商Bloom Energy（BE）共同攜手合作，開創能源供應多元與自主性，也讓企業邁向能源轉型之路。

欣興董事長曾子章在致詞中表示，欣興在五年內將裝設33套設備在桃園、新竹的廠區中，總發電量達10MW，一年可發電7,800萬度，此新創能源可以作為廠區全天候穩定且大容量工業基載電力來源。

除了已經通過40.41億元的五年投資之外，曾子章表示，2026年至2030年可能再加碼投資30億元至40億元，預期氫能燃料電池的供電將占欣興整體供電的二位數，比重估達12％至15％。

欣興首座定置式氫能燃料電池發電設備先用在中壢合江廠，發電量達600KW，占其供電比重不到10％，未來將擴及新豐廠、楊梅廠、山鶯廠、光復廠及蘆竹三廠。