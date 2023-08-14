紅襪明星游擊手「故事哥」史多瑞（Trevor Story）14日打出回歸後的最佳比賽，演出單場4支4「鐵支」，包括3支二壘打，還跑回兩分與兩次盜壘。史多瑞說：「我感覺更加自在了，打擊表現更好了，出棒時機把握得更穩，還能把球遠遠打到反方向。」紅襪還有杜瓦（Adam Duvall）貢獻3分炮，終場6比3戰勝老虎。

史多瑞首局打出右外野深遠飛球，老虎右外野手卡本特（Kerry Carpenter）慢一步未能攔下，球彈出圍牆成為「場地二壘打」。史多瑞第3局擊出內滾，老虎游擊手薛爾特（Zack Short）雖然擋下了卻一時找不到球，撿起來要傳已經來不及了，紀錄上為內野安打，還被史多瑞伺機盜二壘得逞。

下一棒吉田正尚遭到三振，史多瑞放膽直撲三壘，第一時間被判觸殺，但是紅襪挑戰成功，史多瑞單場第2盜！第5局的安打也是有點運氣，史多瑞打得見高不見遠，老虎左外野手巴杜（Akil Baddoo）「就定位」卻沒有接到球，居然偏離1公尺以上，因為陽光影響他的視線，這球紀錄為二壘打。

史多瑞還沒打夠，第6局又是一棒打到中外野圍牆，落地形成二壘打。第8局老虎格林（Riley Greene）擊出左外野二壘打，他越過二壘要衝三壘，史多瑞接獲回傳再急傳三壘，精彩守備觸殺了格林。史多瑞攻守俱佳，單場締造「3長打2盜壘」成為隊史第3人。

第9局另外出現一個珍貴鏡頭，老虎名將米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）上場獲得紅襪主場觀眾喝采，這是他生涯最後一次踏上芬威球場，他將於本季結束後退役。