本屆提案中與淨零、能源及心理健康議題相關的件數皆有成長，淨零更發展成為本屆最熱門議題，不但應用創意更加多元，提案的技術含量較以往提升，提案內容也與近期趨勢密不可分。在AI熱潮帶動下，本屆有近兩成稿件都提出以AI作為解決方案，涵蓋醫療、農業，教育各領域。例如有醫師與社工師，提出以OpenAI工具來輔助校園心理諮商，降低自我傷害案例的發生。也有團隊嘗試以生成式AI打造金融教育平台，幫助民眾認清金融詐騙的陷阱。

此外，更有部分團隊再次參賽，將團隊原始的構想再進一步深化與延伸，例如有三年前曾經與賽的國小學生團隊，這幾年成為校園的科技小達人，持續累積科技能力，邁入國中的他們今年再度以數位遊戲與內容提案，順利通過初選入圍。蔡明介表示，智在家鄉站在社會問題導入科技解方的第一線，降低民眾著手解決社會問題的門檻，並見證了新興科技的崛起如何大幅提高社會問題的解決效率，這呼應了聯發科所追求的，「與社會共享科技創新所帶來的好處，讓更多人受惠於科技普及所帶來的機會。」

本屆入圍決賽的21組團隊除獲得入圍獎金外，並有導師陪伴與工作坊規畫，聯發科高階主管也將加入專業導師的行列，集思廣益，輔助提案的完整及優化，年底將角逐首獎100萬元的殊榮，各入圍團隊也有機會參與「智在家鄉」落地支持計畫，今年有10組入圍隊伍提出申請，繼續為願景落地生根而努力。