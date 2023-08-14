安聯投信表示，過去一周釋出的最新經濟與通膨數據紛雜，加上美國政府加強與中國相關的科技業與投資控管、中國最新經貿數據不如預期等，影響市場風險情緒並牽動風險性資產表現。觀察全球主要股市，美股除道瓊單周小幅收漲外多走跌，道瓊歐洲600則是微幅收紅；在亞股部分，除東南亞部分國家股市小幅收漲外其餘多收黑，其中又以中國股市受到經濟數據影響跌幅較明顯；新興市場股市也連帶多收黑。

安聯投信表示，近期數據顯示美國經濟較預期更具韌性，且PCE通膨呈持續降溫趨勢，加上美國第二季GDP季增度優於市場預期，帶動7月份風險性資產於持續上漲；此外，未來12個月通膨預期指數降至5.7%、為2020年10月以來新低。

安聯投信表示，觀察其他經濟數據，7月標普全球製造業PMI初值報49優於預期，但服務業PMI初值則是由6月的54.4降至52.4、低於預期。展望下半年，雖經濟仍存在放緩風險、且貨幣政策不確定性仍在，不過主要國家實質利率已陸續回到正值之上，後續升息空間有限、升息循環接近尾聲，長期來說對股市利好，故維持對股票長期走升的看法。

據統計，今年以來美國股票型基金淨流出458.06億美元，而已開發歐洲股票型基金淨流出435.45億美元。