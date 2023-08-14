永豐銀行創新房貸流程再下一城！即日起，於信義房屋官方網站及APP專區向永豐銀行申請新成交案件房貸試算者，即可一鍵線上申貸並享利率最低2.09％（機動計息） 起、手續費零元起等專屬優惠。

永豐銀行表示，透過整合房貸流程，便利民眾從購屋成交、房貸試算到線上申貸的流程零斷點，創造客戶購屋資金快速到位、銀行與房仲業服務效率大幅提升的三贏局面。

永豐銀行去（2022）年即跨業合作信義房屋，運用API串接功能，透過指定管道提交成交物件及貸款需求等，就能獲得線上回覆貸款利率、最高可貸金額、貸款期限與手續費等預估資訊，迄今，永豐銀行已服務近2000位信義房屋的成交客戶。永豐銀行透過數位流程升級，再加入線上申貸功能，力求迅速滿足客戶貸款需求，打造優質數位金融體驗。

永豐銀行表示，即日起至今（2023）年12月31日，永豐銀行為信義房屋會員提供專屬優惠，房貸利率最低2.09％（機動計息）、手續費0元起、寬限期最長3年，並提供房貸彈性繳款及線上增貸等方案。

永豐銀行持續善用金融科技、提供創新房貸數位化服務，旗下「豐雲房貸」一站式平台提供辦理增貸及月付金彈性繳款等多元功能，民眾免跑分行也能輕鬆辦理。