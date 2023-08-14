達新上半年配息，每股配發2.5元，除息基準日訂為9月6日，現金股利發放日訂為9月27日。

達新表示，上半年營運績效轉好的原因，包括利息收入增加，南亞股息收入提前認列，及認列匯兌收益。其中，因美元定存利率，今年較去年同期大幅調高，至目前為止，約5％，使得上半年利息收入3,729萬元，年增357.5％；股息1.47億元，年增260.9％，不過，認列匯兌收益1,957萬元，年減78％。

達新的股息收入方面，公司手中的南亞股票，南亞今年除息日提早至6月，比去年提早一個月，因此，達新6月認列南亞股息1.05億元。

至於匯兌利益方面，達新指出，去年12月美元兌新台幣評價匯率30.71元，今年6月來到31.14元，匯差0.43元，使上半年認列匯兌收益1,947萬元，年減78％。

達新第二季合併營收6.27億元，年減9.25％，但因營業毛利率19％，高於去年同期的17％，加上利息收入、其他利益增加，所得稅減少，稅後純益2.35億元，倍增1.12倍，EPS2.46元，高於去年同期的1.16元。