截至8月10日，全體投信主動式股票基金（主級別）共有371檔，有17檔淨值在百元以上，且皆為台股基金。若以基金公司分類，為高淨值基金之母的統一投信，創下兩個第一。第一項是旗下囊括5檔高淨值基金，為高淨值基金最多的基金公司。第二項是統一投信旗下淨值最高的基金，同時也是投信股票型基金淨值王，淨值甚至超過200元，實現了20倍奉還的財富奇蹟，帶領投資人資產成倍增長。

統一投信睽違16年再度推出台股基金，由高淨值金獎團隊傾全力打造的統一台灣高息優選基金，即將在9月4日開始募集，發行價為超親民的10元，讓投資人再次有機會參與淨值20倍成長的目標。這檔基金也是統一投信首檔有月配息級別的台股基金，同時也有累積型級別，提供投資人兩種選擇。

募集期間，統一台灣高息優選基金單筆申購只要一萬元。基金特色為高股息與高成長「雙高並進」，在長線高速成長潛力的同時，也具備高股息防護特色。用小額資金就能讓高淨值基金首選品牌，為你投資未來財富翻倍的機會。