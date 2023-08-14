興隆國小學生郭思函（右三）和十興國小學生郭禹葳（左三）在阿姆斯特丹國際木笛節獨奏組分獲第三和第二名，縣長楊文科特別表揚。（羅浚濱攝）

新竹縣學生參加國際音樂競賽傳出好消息！，興隆國小直笛隊在維也納青少年音樂節Summa合奏組和阿姆斯特丹國際木笛節11歲以下重奏組，擊敗各國手好都奪下第一名，興隆國小學生郭思函和十興國小學生郭禹葳則在阿姆斯特丹國際木笛節獨奏組分獲第三和第二名，為台灣拿下2金1銀1銅的佳績。

縣長楊文科頒發獎狀公開表揚學生及老師，指縣府對各校的藝文、音樂推廣不遺餘力，學生們在國際競賽上大放異彩，令人刮目相看，也展現藝文教育耕耘的成果，期許老師們繼續努力，持續激發孩子的潛力。

教育局長楊郡慈表示，興隆國小直笛團在奧地利維也納青少年國際音樂節榮獲合奏金獎殊榮後，部分團員在指導老師郭晉嘉及指揮陳孟亨帶領下，直接飛往荷蘭參加阿姆斯特丹國際木笛節比賽，再獲第一名佳績，2星期內奪得2項國際賽的金牌，實在是太厲害了！

興隆國小六年級學生林宥丞說，很興奮能去國外比賽，在台上同學們都將吹奏穩定性做到最好狀態，彼此保持默契，呼吸節奏也很精準，發揮平常練習的成果，拿下兩個國際賽的第一名。

獲得獨奏組第三名的郭思函表示，站在國際舞台上 ，努力平穩緊張情緒，回想老師教導的每個細節，運用快慢節奏使樂曲更加豐富，享受當下吹奏樂趣，希望下次還有機會為國爭光！

摘銀的十興國小郭禹葳說，參加這次大賽令她大開眼界，欣賞各國參賽者演出，切磋笛技，親身感受國際比賽魅力，滿滿收穫與感動，在獲獎得到肯定的同時，也很高興讓台灣再次被世界看見。