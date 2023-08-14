市議員林彥甫呼籲高虹安積極配合司法調查，勿用棒球場轉移焦點。（本報資料照片）

市議員楊玲宜也請高虹安坦然面對司法審判，別再轉移焦點。（本報資料照片）

新竹市長高虹安14日因貪汙等案遭北檢起訴，中午她舉行記者會回擊北檢，過程中爆料市府在兩周前已完成新竹棒球場的調查，將前市長林智堅與前工務處長吳堂安移送監察院調查；在野議員則是表示，呼籲高虹安積極配合司法調查，勿用棒球場轉移焦點。

高虹安今天在記者會上回擊北檢，除了喊冤更炮轟北檢不採用她提供的證據，完全是草率起訴，更指全案是當初「鬧太大」，搞的現在不得不起訴。

她話鋒一轉，爆料說新竹棒球場大祕寶案已完成調查，前新竹市長林智堅與前工務處長吳堂安也被市府移送監察院調查了。

高虹安指出，當時她認為是選舉期間選擇不公開也不發新聞稿，結果換得了什麼？不知這個時間點是為什麼？完全不能理解。 對此，林智堅未接電話，無法獲知其看法與回應。

時代力量市議員林彥甫則表示，關於棒球場的案件，他早在去年10月就已將工程廠商疑似「假通膨之名，行單價灌水之實」的資料遞交給監察委員，但遲遲沒有收到監察院的回覆，期盼監察院能盡速查明，勿枉勿縱。

至於高虹安市長遭檢方起訴，偵查歷經8個月，已比一般案件偵查時間還長，他認為與市府移送棒球場資料至監察院時間點無關，呼籲高虹安積極配合司法調查，勿用棒球場轉移焦點。

民進黨市議員楊玲宜則指出，請高虹安坦然面對司法審判，別再轉移焦點，瞎扯前朝作為自己的護身寶劍，這招已被眾人看破手腳，也更突顯高虹安犯後不知悔改的惡行。

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