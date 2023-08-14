「88會館」負責人郭哲敏涉嫌洗錢、地下通匯217億多元遭通緝，逃亡海外9個月後，10日從泰國遣返回台後，解送新北地檢署歸案遭到羈押。國民黨台中市議員、立委參選人羅廷瑋今（14）日提及曾去過88會館的檢察官王涂芝曾二度縱放郭哲敏一事，並強調這幾年司法敗壞其中一個原因，就是權貴可以把手伸進司法體系任意操弄。

羅廷瑋發文提到，郭哲敏疑似透過招待所跟檢警接觸，涉案檢警超過20名，包括前警大校長陳檡文、前警政署政風室主任黃錦秋以及承辦該洗錢案的檢察官王涂芝，都被爆出曾是招待所的座上賓。而案子爆發後，羅廷瑋說，郭哲敏被通緝前潛逃出國，當時海關還請示是否要放行，王涂芝竟同意郭哲敏出國，去年10月18日郭哲敏就被王涂芝放出國一次，10月23日郭哲敏回國，王涂芝又趕在搜索票生效的2天前，把郭哲敏再放出境一次。羅廷瑋強調，或許有人覺得王涂芝是個案，但他直言，這幾年司法敗壞原因之一，就是權貴把手伸進司法體系任意操弄。

羅廷瑋提到，前台南縣長蘇煥智前幾天在街口開講時表示，檢察官、法官的升遷是檢審會主任委員決定，而檢審會主委是法務部政務次長，現在法務部政務次長就是陳明文的律師蔡碧仲。羅廷瑋說這麼多貪腐都辦不了，因為這些檢察官、法官都是蔡碧仲控制住的，共犯結構已龐大到掌握住司法體系，若不聽話就調職，也不用想升官，就算不想升遷，一心只想認真辦案的檢察官，也會有民進黨陳師孟、高涌誠這樣的監察委員進行彈劾，「你敢不照黨意辦事，自己看著辦」。

羅廷瑋直言，檢察官內部都得聽黨意辦案，不聽話的再找民進黨管的監察院從外部搞你。無論王涂芝背後有沒有人，羅廷瑋說這個黑鍋王涂芝都背定了，但也認為王不用緊張，民進黨就是幫派，底下人出來扛責任，風頭一過馬上就能升官。

羅廷瑋提到，私菸案記一大過、一小過重罰的總統府副侍衛長柳惠千，今年已經被特任為駐英國公使；私菸案的總統府警衛室主任陳敏華被記大過，但隔年升少將；私菸案的總統府侍衛長張捷調職記過，後來接任國防大學副校長；華航空品處副總邱彰信被華航懲處後降調為總經理室高級專員，很快就升為聯合管制處處長。

羅廷瑋諷刺表示，在執政黨「努力」下，越是有正義感與道德觀的檢察官越升不上去，並預祝王涂芝未來必定官運亨通。

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