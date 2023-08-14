住飯店千萬別忘記上鍊條鎖！一名女網友日前於Dcard上分享她與男友入住台北內湖某家連鎖旅館，早上6點多、正值熟睡之際卻被突如其來的門鈴聲驚醒，對方緊接破門闖入，其中硬闖理由也讓這對情侶難以接受。事後，該名女網友向旅店客服反映此事，店家事後雖送出折扣券作為賠償，但網友仍直呼：「只覺得細思極恐，嚇都嚇死了」！

根據該名女網友的說法，她與男友使用晚鳥方案入住北市內湖某家連鎖旅館，睡到早上6點多時卻被一陣門鈴聲吵醒。當時門外櫃檯人員聲稱「發現外面小橘燈沒亮」，並問女網友是否沒有插房卡取電，緊接按三聲後隨即拿萬用卡開門，直接硬闖進來。

女網友表示，當時她與男友本來就處半夢半醒之間，根本不及反應，發現櫃檯人員開門硬闖後，二人立即從夢中醒來，心有餘悸，並抱怨：「哪家飯店會早上6點半來查房？」

女網友進一步描述，當時她趁櫃檯人員開門時，已立即出聲阻止他繼續往裡走，而對方則匆忙解釋，迅速關門，最後迅速離開。該名人員的行為皆讓這對情侶滿肚子問號，甚至懷疑對方硬闖的原意是為了偷拿東西，卻故意用這種方式試探哪一間房裡沒人。

事後，這對情侶也親自到櫃檯詢問這件事情，櫃檯人員則回稱「對方不是小偷」。當被繼續追問到底什麼情況時，對方卻開始支支吾吾地解釋，一時稱「小橘燈沒亮」，一時又稱該名人員是從南港來代班，一時又說「他是因為看到電腦系統顯示有些訂房沒入住，等等七點要交班所以去查看」，同時不忘強調這對情侶是第一間被他檢查，而該名人員查完後才發現闖禍，因此不敢再繼續檢查其他房間。

女網友顯然不滿意旅館給出的答復，也表示因為對方拍下她的身份證，很擔心是否因此有個資外洩的疑慮。另，當這對情侶正要索取主管聯繫方式時，對方甚至反問「蛤？你要投訴我喔？」事後，他們仍感到非常氣憤，直至打去總公司反應，方才得到態度算好的道歉和折扣券作為賠罪。

貼文一經發佈，網友紛紛留言表態：「只覺得細思極恐，莫名想到之前看到的文章或是電影，櫃檯人員串通做黑的把女生拖走」、「除了門把，也記得把鏈條鎖好，我上次也有遇到」、「短暫做過櫃檯一年，覺得完全不合理。交班前明明會對帳、對房卡張數、還有入住登記的身分證資料、客人簽名的資料卡，有太多線索可以確認客人到底有沒有辦理入住」。