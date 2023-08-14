基隆市議會14日起進行第4、5次臨時會，開議後，基隆市議員俞叄發針對近來大武崙沙灘一日間發生三起溺斃案，要求市府能夠提出相關說明。上午市議會砲聲隆隆，基隆市長謝國樑在說明未來的管理規畫想法時，忍不住哽咽淚灑議場。

基隆市議會14日上午開議，市議員輪番上陣要求市府，必須針對這起意外展現出的各方面問題提出確切說明，並且要確保未來不會再發生類似的事件。謝國樑答詢時表示，對於大武崙沙灘海域12日發生3起溺斃事件，感到非常難過、遺憾，對於該處能否重新開放，初步有6個想法，若能獲得改善便能重新開放。

不過隨著陳述，謝國樑已經開始哽咽。謝國樑說，大武崙沙灘的警戒線經過歷年的颱風，已經散落不堪，再加上海底地形變化，離岸流也很強烈。他認為警戒線必須充分維護民眾戲水安全，因此勢必要重拉警戒線。他說，大部分的溺水事件都發生在警戒線外，因此確保民眾能在警戒線內安全戲水，是比較安全的做法。

此時，謝國樑突然哽咽中斷發言，不少議員們此時才突然抬頭驚覺市長哭了。台下也有議員高喊「市長加油」，謝國樑也抬手示意感謝。接著謝國樑的發言多次哽咽中斷，他也頻頻拭淚。

謝國樑接著說，其次是他認為當地的救生執行模式，一定要有動力設備在警戒線週邊警戒以便救援，如此一來才能確保民眾在呼救時，能夠及時趕到伸出援手。

另一方面，謝國樑認為現行在大武崙沙灘、外木山海興泳池及潮境公園等開放水域，都缺乏有效的天氣預警系統，未來市府將儘速與海大合作，提出有效的天氣預警系統。

第四個想法是關於開放戲水時段及相關原則。謝國樑表示，大武崙沙灘目前仍未有具體的戲水時段和區域，因此才會有議員提到夜間還看到戲水人潮，未來一定會落實管理時段和原則，對於勸導不聽民眾，依發展觀光條例落實執法，目的是為了保護民眾。

另外，現有在大武崙沙灘附近的業者，都沒有向市府提出營業申請，市府未來將進一步落實對業者的管理。他強調，和平島公園現有的管理模式將是市府最主要的參考。過去5年，隨著和平島公園接手經營，就從未出現溺斃事件，謝國樑說，這將是市府未來要做的方向，惟有透過委外管理，才能夠有效的防患於未然。