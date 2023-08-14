餐廳普遍都會額外收取10%服務費，一名男子質疑，既然都要收10%服務費，為何不直接加到售價？網友紛紛表示，額外收取10%服務費會讓餐點售價看起來較便宜，也比較容易被大眾接受，加上服務費規定僅限於內用，外帶仍能用原本的售價購買。

原PO今（14）日於PTT八卦版指出，在餐廳用餐幾乎都會額外被收取10%服務費，他認為售價若是130元再加上10%服務費，結帳金額為143元，「直接把服務費加到售價，賣150元就好了啊！為何服務費10%不直接加到售價？」

疑問激起鄉民回應，「這樣看起來才覺得有便宜啊」、「怕被說盤」、「直接打150元你就不會進去吃了」、「學日本的？服務費另外算，所以看起來數字比較低」、「這建議不錯，到時候就賣150元，再加10%服務費」。

但也有人說，服務費僅限於內用，外帶仍能用原本的售價購買，若要合理化服務費規定，就得設計內用和外帶兩種單，「內用才要服務費」、「那就得分成內用售價和外帶售價2種」、「外帶不用服務費，懂？」