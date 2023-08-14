為了改善行人交通安全，洗刷行人地獄之污名，行政院於6月推動「行人優先交通安全行動綱領」，全力落實行人優先的交通安全政策。法務部行政執行署花蓮分署針對「積欠交通違規罰鍰未繳的義務人」，將列為專案優先強力執法的對象。花蓮分署指出，日前有兩名分別年約40多歲賀姓男子、60多歲龔姓女子，皆因騎機車未禮讓行人而吃下罰單，事後又置之不理；花蓮分署對此已扣押其名下財產，追回應繳納之罰鍰。

花蓮分署表示，這兩件未禮讓行人的裁罰案件，違規地點均於北部，其中賀男於去年1月間騎乘機車在臺北市大安區信義路四段某路口轉彎時，未暫停讓行人優先通行，經大安分局交通分隊查獲，並依《道路交通管理處罰條例》第48條第2項規定裁處1,500元。

事後，賀男逾期未繳，遭移送法務部行政執行署花蓮分署強制執行。花蓮分署受理後，先對其核發傳繳通知，但賀男仍置之不理，經多次查扣存款仍不足清償欠款。經調查，賀男於北部某食品公司任職，期間連同12筆違規停車罰單、未定期排氣定檢罰鍰及健保欠費共6萬元，於今年1月間核發扣薪命令，所欠繳之罰單與費用已於今年7月全數追回。

龔姓民眾未禮讓行人罰單。（圖／花蓮分署提供）

賀姓民眾未禮讓行人罰單。（圖／花蓮分署提供）

至於龔女案例則發生於去年3月間，同因騎機車在大安區忠孝東路四段某路口轉彎時、未禮讓行人而遭檢舉，後被裁罰1,500元，因逾期未繳而遭移送執行。花蓮分署受理後，先對其核發傳繳通知，但龔女未理會，花蓮分署同年6月核發扣押命令凍結其存款，並於7月間收取，成功追回所欠罰鍰。

花蓮分署提醒所有用路人，「車輛慢看停、行人停看聽」，唯有建立正確行車觀念，才能早日洗刷「行人地獄」污名，呼籲民眾切勿心存僥倖，如因違反禮讓行人規定經裁罰並移送執行者，花蓮分署必將優先依法執行。