嘉義市崇文國小停車場工程案，雖2019年底就獲交通部公路總局補助，受大環境營建物價上漲、缺工等因素影響下，連續流標19次，經市府三度追加預算，崇文國小前瞻地下停車場總經費由原先3.27億增加至4.87億，日前才順利發包，今市府舉辦動土開工典禮，嘉義市長黃敏惠除強調追加預算都是市府出的錢，也再度提及中央過去曾承諾鐵路高架化經費中央全額負擔，台中可以，嘉義市也應該由中央全額負擔，籲請中央加速兌現全額補助鐵高經費的承諾。
嘉義市獲前瞻計畫核定補助嘉北國小、義昌公園、崇文國小等3處立體停車場，受大環境等諸多因素影響，3標案流標34次，其中崇文國小就流標19次，最後由市府自籌經費、全額負擔追加1.6億預算後，第20次招標才成功決標。
黃敏惠說，前瞻停車場3案原預算為8.13億，後經市府追加預算為10.8億，市府負擔比例也從原先47％攀升至64％，對地方財產而言是相當大的負擔，強調停車需求的紓解，不僅有賴停車場的興建，更需要導入大眾運輸，順暢的交通才能帶動更多的人潮，重申中央曾承諾鐵路高架化經費由中央全額負擔，籲中央加速兌現全額補助鐵高承諾，強調這不僅是嘉義市聯外交通問題，更關乎嘉義市與鄰近區域未來的繁榮。
今開工動土祈福典禮，交通部公路總局五工處副處長黃威龍、立委王美惠、議長陳姿妏及多位議員都到場，王美惠再度強調，中央和地方要合作，她會繼續在中央為嘉義市打拚，陳姿妏則說，議會通過追加預算案「對的事就要支持」，也說崇文國小停車場完工，可紓解文化路夜市停車位不足問題。
黃威龍表示，嘉義市政府積極改善市區內停車空間，前瞻停車場第1期爭取崇文國小、義昌公園及嘉北國小3案，現第2期正爭取舊市公所地方停車場及市府北棟停車場，總經費達21億元，祝福所有工程皆能順利圓滿完成。
市府交通處長許啟明指出，崇文國小地下停車場為2層地下停車場，整體設計比舊式地下停車場更通風、明亮與智慧化，比照嘉北國小家長接送學童上下學的「得來速」車道，藉地下化後分流學童接送，解決垂楊路於上放學時段交通壅塞併排停車問題，其次地下停車場設計更重視自然採光與通風設計，並導入智慧停車管理系統設備，工期750日曆天，完工後預計可提供207席汽車停車位，未來將招商委外營運。
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