連續流標19次，經市府三度追加預算，崇文國小前瞻地下停車場總經費由原先3.27億增加至4.87億，才順利發包出去，今正式動土開工。（呂妍庭攝）

崇文國小前瞻地下停車場動工開工典禮由嘉義市長黃敏惠親自主持。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠再度提及中央過去曾承諾鐵路高架化經費中央全額負擔，台中可以，嘉義市也應該由中央全額負擔。（呂妍庭攝）

嘉義市崇文國小停車場工程案，雖2019年底就獲交通部公路總局補助，受大環境營建物價上漲、缺工等因素影響下，連續流標19次，經市府三度追加預算，崇文國小前瞻地下停車場總經費由原先3.27億增加至4.87億，日前才順利發包，今市府舉辦動土開工典禮，嘉義市長黃敏惠除強調追加預算都是市府出的錢，也再度提及中央過去曾承諾鐵路高架化經費中央全額負擔，台中可以，嘉義市也應該由中央全額負擔，籲請中央加速兌現全額補助鐵高經費的承諾。

嘉義市獲前瞻計畫核定補助嘉北國小、義昌公園、崇文國小等3處立體停車場，受大環境等諸多因素影響，3標案流標34次，其中崇文國小就流標19次，最後由市府自籌經費、全額負擔追加1.6億預算後，第20次招標才成功決標。

黃敏惠說，前瞻停車場3案原預算為8.13億，後經市府追加預算為10.8億，市府負擔比例也從原先47％攀升至64％，對地方財產而言是相當大的負擔，強調停車需求的紓解，不僅有賴停車場的興建，更需要導入大眾運輸，順暢的交通才能帶動更多的人潮，重申中央曾承諾鐵路高架化經費由中央全額負擔，籲中央加速兌現全額補助鐵高承諾，強調這不僅是嘉義市聯外交通問題，更關乎嘉義市與鄰近區域未來的繁榮。

今開工動土祈福典禮，交通部公路總局五工處副處長黃威龍、立委王美惠、議長陳姿妏及多位議員都到場，王美惠再度強調，中央和地方要合作，她會繼續在中央為嘉義市打拚，陳姿妏則說，議會通過追加預算案「對的事就要支持」，也說崇文國小停車場完工，可紓解文化路夜市停車位不足問題。

黃威龍表示，嘉義市政府積極改善市區內停車空間，前瞻停車場第1期爭取崇文國小、義昌公園及嘉北國小3案，現第2期正爭取舊市公所地方停車場及市府北棟停車場，總經費達21億元，祝福所有工程皆能順利圓滿完成。

市府交通處長許啟明指出，崇文國小地下停車場為2層地下停車場，整體設計比舊式地下停車場更通風、明亮與智慧化，比照嘉北國小家長接送學童上下學的「得來速」車道，藉地下化後分流學童接送，解決垂楊路於上放學時段交通壅塞併排停車問題，其次地下停車場設計更重視自然採光與通風設計，並導入智慧停車管理系統設備，工期750日曆天，完工後預計可提供207席汽車停車位，未來將招商委外營運。