特別的是活動中心的土地是由三順宮捐出廟地提供新建，廟方還加碼捐贈500萬，加上縣府補助公所籌得3600萬來興建，公私合力，造福鄉親。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

面前社區活動中心規畫新建地上3層的建物，1樓為社區活動中心，2樓為社區活動室、長照及關懷據點，3樓則是社區多功能教室。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

面前社區活動中心興建工程動土典禮，4日上午在和美三順宮旁舉行，彰化縣長王惠美、和美鎮長林庚壬、三順宮主委謝忠栗等人的見證下進行動土。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣和美鎮公所為提供里民有更好的活動空間，爭取經費建設面前社區活動中心，14日上午在和美三順宮旁舉行動土典禮，特別的是活動中心的土地是由三順宮捐出廟地提供新建，廟方還加碼捐贈500萬，加上縣府補助800萬，公所籌得3600萬來興建，公私合力，造福鄉親。

面前社區活動中心興建工程動土典禮，4日上午在和美三順宮旁舉行，彰化縣長王惠美、和美鎮長林庚壬、三順宮主委謝忠栗等人的見證下進行動土，工程總經費3600萬元由公所自籌2300萬，縣府補助800萬元，加上三順宮捐贈500萬。

王惠美表示，要感謝三順宮捐出廟地提供新建社區活動中心，還加碼捐贈500萬元，民間的力量挹注，公私合力一起完成地方建設，工期370日曆天，預計明年底就能完工，祈求工程能順利完如期如質完工，造福鄉親。

王惠美說，面前社區活動中心規畫新建地上3層的建物，1樓為社區活動中心，2樓為社區活動室、長照及關懷據點，3樓則是社區多功能教室，讓鄉親有更多空間可使用，像是安排課程、開里民大會等等。

和美鎮長林庚壬表示，地方已經期盼多年終於動工了，感謝廟方慷慨捐錢捐地，並在縣府的支持下補助經費800萬元，不足的經費由公所自籌，謝謝縣府王惠美縣長、前鎮長阮厚爵的爭取，代表會對預算的支持，共同造福地方。

和美鎮三順宮主委謝忠栗也說，地方盼了很久的面前社區活動中心，在縣府、公所的支持與社區的合作之下，終於開工動土了，相信完工後與三順宮共同造福地方，發揮地方的優勢，讓鄉親有更優質的空間可以使用。