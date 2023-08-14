韓國政府統計，在尹錫悅這次最新特赦的名單中，洋洋灑灑共有2,176位。這兩千多位在進入15日之後，也就是慶祝結束日本於1910至1945年，對朝半島殖民統治的紀念日，就不用再忍受觸犯司法所處以的逞罰

其中，有幾十位在韓國商界曾叱吒一時的紅頂商人，包括被指控涉及貪汙，韓國老牌赫赫有名錦湖石化（Kumho Petrochemical）的集團名譽董事長朴贊辜（Park Chan-koo），當時一度被處以三年有期徒刑，可緩刑五年。

另外，還有韓國知名大藥廠CKD（鐘根堂製藥），其富二代董事長Rhee Jang-han在2017年8月時，曾因涉嫌辱罵四名自家司機，並命令這些司機在開車時，不要遵守交通規則而遭到警方傳訊。同時，也被迫辭去董事長一職。

自2022年5月10日就任以來，尹錫悅迄今已執行過三次總統特赦權。韓國官員指出，總統利用特別權力來凝聚國家力量，重振經濟成長雄風。這些被特赦的民眾，可以就此繼續在各自舞台上自由活動，不再受限。