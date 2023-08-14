以此推算，鴻海第二季合併營收1.3兆元，季減10.8％、年減13.6％，營業利益309.25億元，季減23.68％、年減30.25％，雙創近11季低。不過，在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利330億元，季增達1.57倍、僅年減0.88％，仍創同期次高，每股盈餘2.38元。

觀察鴻海獲利「三率」指標，第二季毛利率「雙升」至6.41％，為近6年同期高，但營益率「雙降」至2.37％，為近3年同期低。不過，淨利率「雙升」至2.53％，為近8年同期高。上半年毛利率6.21％、營益率2.58％、淨利率1.66％，仍呈現「三率三降」狀態。

鴻海先前預期第二季營收將季減3～15％、年減逾15％，實際年減幅略優於預期，主因占20％的電腦終端產品原預估約略持平首季，實際季增3～15％。不過，占比6％的元件及其他產品營收原預期約略持平去年同期，實際年減3～15％，表現略遜於預期。