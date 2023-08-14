由自行車大廠美利達（9914）集團主辦的「2023美利達盃單車嘉年華」活動，12月9日將再訪日月潭飽覽湖光山色、環湖逍遙遊，女性車友完賽可獲得限定版玫瑰金獎牌，還有帥哥掛獎牌服務，今（14）日起開放網路報名，限額2,500人！

2023美利達盃單車嘉年華將二度於日月潭舉辦，將運動風尚與南投自然美景完美融合。自2022年首次於日月潭舉辦以來，獲得車友高度評價，騎乘單車沿途欣賞到湖光山色的美麗，既是對車友的體能考驗，也是一場心靈的靜謐之旅。

美利達表示，組別包含長距離的自我挑戰組，總長83K，累計爬坡超過1,000公尺，滿足勇腳車友的高強度需求，路線除飽覽日月潭湖光山色外，還能體驗車埕、集集、水里等特色小鎮風光。

另一組別遙遊組長度29K，路線環繞日月潭一圈是逍遙騎車友的最愛。美利達推廣自行車運動多年，籌備活動也不遺餘力，號召數百人團隊維持高規格的交管服務口碑，收服廣大車友的心！

12月9日舉辦的「2023年美利達盃嘉年華」，今年推出超高CP值的報名禮，包含市值2,290元的單車風衣，報名即回本！

根據去年報名數據統計，地點舉辦於日月潭，女性車友報名比例相當高，主辦單位首次推出多項貼心女性車友的服務。女性車友完賽可獲得限定版玫瑰金獎牌，還有帥哥掛獎牌服務，鼓勵女性車友勇敢挑戰自己！

不僅如此，活動現場更有全台知名單車零組件廠商進駐，超過20家廠商帶來更多國內外零組件精品展示，每個攤位祭出限定好康等車友體驗、拿好禮。

此外，抽獎活動一直是美利達盃的壓軸重頭戲，今年美利達準備了超過數十萬元的好禮，要讓車友騎得開心之外，更收獲滿滿的回家。

本活動網路報名自今（14）日起開始，報名限額2,500人，額滿截止。活動詳情、報名資訊請見美利達自行車網站或筆記報名網站，更多相關內容也將公告在美利達自行車FB粉絲專頁。