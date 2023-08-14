千禧之星是世界上第二大的完美白鑽，受無數匪徒覬覦。（Discovery提供）

搶劫是惡性最重大也最引人矚目的犯罪之一，如二戰期間納粹德國黃金搶案、1963年英國火車大劫案、1968年三億日圓搶案等，都屢屢成為文學與電影的靈感，至今仍吸引無數人的關注與目光。這些膽大妄為的搶匪如何成功？為何失敗？是什麼促使他們敢於放手一搏？

為了揭開這些驚世駭俗的犯罪事件從計畫到執行、從時程到細節的諸多秘辛，Discovery頻道最新節目《超狂搶案Inside The Heist》破天荒邀請來自黑白兩道的專業人士，從曾涉入2百件持械搶案的資深搶匪、為70件搶案犯罪者辯護的刑事辯護事務律師、前機動特警隊的退役刑警、保全系統專家，到專精罪犯心理學的犯罪學家，透過逐一對搶匪的身家背景、人格特質、犯罪手法與專擅領域抽絲剝繭，細細剖析這些肆無忌憚的匪徒們如何透過事前的縝密計畫突破重圍，試圖讓安置於全世界最安全的銀行、最滴水不漏的保全措施中的金銀財寶成為他們的囊中之物。

當全世界迎接千禧狂歡的來臨之際，擁有世界第二大完美白鑽「千禧之星」（De Beers Millennium Star）的戴比爾斯鑽石公司決定共襄盛舉，於西元2000年午夜鐘響時，在倫敦千禧巨蛋（Millennium Dome）讓這顆重達777克拉、價值3億5千萬英鎊的巨鑽首次亮相，並同時展出11顆同為無價之寶的藍鑽。

安全專家設計保全系統時不僅會著重於保護寶物，還會透過罪犯的眼光考慮如何才能避免被破解。為求保險起見，戴比爾斯公司投資了75萬英鎊設置安全措施，其中包括了製造商保證能承受各種撞擊傷害、絕對堅不可摧的玻璃箱，巨蛋周邊設有170架監視攝影機，安全覆蓋率比倫敦塔納的加冕王權器物還高；存放鑽石的保險庫由30噸水泥製成，既備防爆功能且可承受60公噸的飛車撞擊！然而面對經驗豐富、一絲不苟的頂級犯罪籌畫高手，所有看似牢不可破的萬全準備都可能被找出甚至製造出漏洞。

千禧巨蛋鑽石搶案的首腦雷貝森行事低調卻有豐富的犯罪資歷，也是土生土長的地頭蛇。千禧巨蛋位於惡名昭彰的格林威治區，這裡是倫敦黑幫的中心，60年代起就是盜賊與貧民窟的聚集地，素以丟棄軍火、刀械甚至是受害者遺體聞名，如今竟將成為巨鑽首次亮相的場所，簡直像是暗示當地治安死角的犯罪份子們：這些鑽石是為你們準備的。身為聰明又優秀的罪犯，雷貝森當然也積極計畫讓千禧之星成為他的囊中物。

雷貝森知道單靠一己之力無法獨自犯案，因此找了持械搶劫界的傳奇人物泰瑞米爾曼、專精製造飛車入室搶劫設備的專家李維能、擅長突破各種安全設施的建築工比爾寇克朗，以及負責擔任擾亂誘餌的奧多查洛基聯手組成團隊，他們一起反覆思考演練每個複雜的細節，一起挑戰這項貌似不可能的任務。

透過長達數個月的「行前調查」，經驗豐富的雷貝森團隊決定化身可融入周遭環境的建築工人，將挖土機改建為可一路突破千禧巨蛋圍欄、捲門、保險庫具定時閉所設計的強化鋼門的高速搶劫車，同時為了確保能安然脫身，更必須以極高的紀律精準控時。最終選定在大白天展開行動的團隊，擬定了同樣大膽的逃脫計畫，他們將利用千禧巨蛋位於泰晤士河畔的地理位置以快艇逃脫，使得整場行動有了宛如007電影般的戲劇性。

在這場行動中，搶匪還得避開警方的注意力，盡可能保持低調。雷貝森和團隊在李維能的農場裡構思並執行計劃，原以為地處偏遠的農場可以避開警方的視線，但某件搶案後機動特警隊卻得到線報，有人在農場裡募集到用在該搶案中的車輛，雷貝森集團的一舉一動也就因而落入警方的監視中。